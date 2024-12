Reprodução Instagram - 18.12.2024 Veja o antes e depois de Jojo Todynho

Jojo Todynho, de 27 anos, chocou os seguidores na última terça-feira (17), quando usou os stories do Instagram para recriar uma foto no espelho. A artista posou e mostrou o emagrecimento que teve. Desde que passou por uma cirurgia bariátrica, a funkeira eliminou 74kg.





Além deste procedimento, a estudante de direito passou por outras intervenções estéticas, como lipoescultura, abdominoplastia e mastopexia. No clique recente, a cantora apostou em um biquíni fio-dental e voltou a chamar a atenção dos internautas pela mudança corporal.





Jojo no SBT?

Reprodução Instagram - 15.12.2024 Jojo Todynho no SBT





A campeã de "A Fazenda 12" já apareceu na Record durante a exibição do reality rural e também na Globo, como participante de um quadro do "Caldeirão com Mion". No Multishow, comandou um programa solo, o "Jojo Nove e Meia". Agora, ela passou por testes na emissora das Abravanel.





A reportagem do iG Gente apurou que a artista foi convidada pelo canal para gravar um piloto da nova versão do "Casos de Família". A atração, apresentada inicialmente por Regina Volpato e posteriormente por Christina Rocha, foi cancelada pelo SBT em março deste ano, mas deve voltar à grade de 2025.