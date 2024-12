Reprodução Instagram - 14.12.2024 Veja o antes e depois de Jojo Todynho

Jojo Todynho, de 27 anos, usou as redes sociais na última sexta-feira (13) para compartilhar uma foto de biquíni para curtir o dia ensolarado do Rio de Janeiro, onde tem uma mansão. A cantora, estudante de direito e influenciadora fez uma bariátrica em agosto de 2023 e já chegou a eliminar 74 quilos.





Na publicação que fez no Instagram, a campeã de "A Fazenda 12" aparece com um biquíni fio-dental estampado com fitas de várias cores. Os internautas repercutiram a "cinturinha fina" da musicista, que recentemente revelou concordar com os ideais políticos da direita.





Nesta semana, a reportagem do iG Gente apurou que Jojo pode despontar como apresentadora em outra emissora. Após trabalhos no Multishow e na Globo, a voz de "Que Tiro Foi Esse" passará por testes para uma nova versão do "Casos de Família", atração que deve ser reformulada para retornar à grade do SBT.





Além de Jojo, outras personalidades midiáticas serão testadas para a atração. É o caso do influenciador Pablo Marçal, que perdeu as eleições para a prefeitura de São Paulo, e também da apresentadora e ex-peoa de "A Fazenda 15" Cariúcha, que já é contratada do canal e é uma das apresentadoras do "Fofocalizando".