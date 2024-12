Reprodução/Instagram Lucas Souza e Jojo Todynho

Lucas Souza , ex-marido de Jojo Todynho , voltou a ser assunto nas redes sociais ao compartilhar uma publicação considerada como uma indireta à cantora. O ex-militar, que também participou de A Fazenda 15, respondeu a uma pergunta nos Stories do Instagram sobre seu maior "livramento".

Usando um áudio de Bruna Marquezine, ele escreveu: "Um livramento? Qual dos vários?", gerando especulações entre os seguidores. Lucas Souza e Jojo Todynho foram casados por dez meses, encerrando o relacionamento em novembro de 2022. Desde então, os dois protagonizam trocas de farpas públicas.

Lucas revelou ser pansexual e comentou abertamente sobre sua sexualidade. Após o término com Jojo, Lucas teve um breve relacionamento com Jaqueline Grohalski, campeã de A Fazenda 14. O namoro terminou de forma turbulenta, com ambos trocando críticas públicas nas redes sociais.