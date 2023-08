Reprodução Instagram - 08.08.2023 Jojo Todynho passa por procedimento cirúrgico

Jojo Todynho anunciou que passa por uma cirurgia bariátrica nesta terça-feira (8). Através do Instagram, em um vídeo feito no banheiro da instituição em que realiza o procedimento, a cantora e estudante de direito tranquilizou os fãs e pediu: “Orem por mim”.





“Passando para dizer que a ‘butterfly, fly, fly, fly’ (borboleta, voa, voa, voa). Aquilo, não é? Pronta! Depois que a borboleta começa a voar, ela nunca mais rasteja. Saí do casulo, bebê! Vamos com tudo? Estou ótima! Orem por mim. Logo, logo, estou aqui passando para deixar um beijão para vocês”, disse Jojo nos stories do Instagram.



Recentemente, em junho, a cantora compartilhou com os fãs a mudança nos hábitos físicos e alimentares. Ela, inclusive, relatou que notou melhoras na autoestima e que passou a se sentir mais vaidosa após ter iniciado a prática de exercícios físicos na academia.



“Antes eu não ligava, mas agora tenho que estar maquiada, com o cabelo feito e brinco. Eu comprei uma mochila e ando com tudo ali: creme, perfume, escova de dente, gloss. Não sei o que está acontecendo comigo, estou ficando muito vaidosa”, admitiu ela à época.

