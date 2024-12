Reprodução/Instagram Christina Rocha

À frente do "Casos de Família" desde 2009, Christina Rocha viu o vespertino ser cancelado pelo SBT em março de 2023. Agora, com um possível retorno da atração para a grade do canal, a loira resolveu se pronunciar em meio aos testes de Jojo Todynho, Cariúcha e Pablo Marçal na emissora.





"Eu vim aqui porque tem muita gente me perguntando o que estou achando sobre a volta do 'Casos de Família'. É um programa importantíssimo, porque ajuda a combater o desrespeito a mulheres, minorias, relacionamento abusivo, violência doméstica. É uma luta contra o preconceito'", começou, por meio do Instagram.





"[Casos de Família] é um canal direto com o povo, ajudando na conscientização, numa linguagem simples, irreverente, mas principalmente inclusiva. Espero que continue assim", acrescentou ela. As declarações, segundo internautas, teriam sido indiretas para os possíveis nomes que assumiriam o programa. Jojo Todynho e Pablo Marçal, por exemplo, já assumiram publicamente serem favoráveis a ideias políticos conservadores de direita.

O iG gente apurou que Cariúcha, Jojo e Pablo foram chamados para testes no SBT. No último sábado (14), a campeã de "A Fazenda 12" esteve nos estúdios do canal e fez uma publicação enigmática nas redes sociais. O ex-candidato à prefeitura de São Paulo também marcou presença na emissora das Abravanel.