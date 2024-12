Reprodução Instagram/ SBT Jojo Todynho, Pablo Marçal e Cariúcha

As mudanças na grade do SBT não se restringem a criação de novos programas. Pelo contrário, algumas atrações que fizeram sucesso na história do canal podem ser resgatadas. Uma delas é o "Casos de Família", que tem a apresentação disputada por Jojo Todynho, Cariúcha e Pablo Marçal.







De acordo com apuração do iG Gente, o trio será chamado para gravar um piloto no canal. Os pilotos são como testes que servem de avaliação na escolha de um produto ou profissional. "Eles não gravaram [o piloto] ainda, mas o SBT pretende chamá-los, sim", disse uma fonte à reportagem.





Disputa tripla

À frente do "Fofocalizando", Cariúcha tem ganhado destaque na emissora das Abravanel e competiria pelo comando da nova versão da atração com Pablo Marçal, que perdeu a eleição para prefeitura de São Paulo neste ano, e Jojo Todynho, que já teve um programa solo no "Multishow", canal privado do Grupo Globo.

Saiba mais sobre o programa

Conhecido pelos barracos familiares, o "Casos de Família" chegou ao fim em março deste ano, época em que era apresentado pela ex-contratada do SBT Christina Rocha. A apresentadora assumiu o televisivo em 2009, após a saída de Regina Volpato, primeira titular do programa.