Reprodução Instagram - 18.12.2024 Gloria Pires de biquíni

Gloria Pires, de 61 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (17) para mostrar aos seguidores que estava lendo. Na ocasião, a veterana chamou atenção dos fãs por ter mostrado também o corpo definido enquanto renovava o bronzeado e posava de biquíni.







"O sol me faz feliz! Com um livro junto, é a perfeição", escreveu ela como legenda da postagem que fez no Instagram. A publicação reuniu mais de sete mil curtidas e reuniu mais de trezentos comentários, com destaque para os elogios que recebeu de internautas e colegas da classe artística.





"Que maravilha", afirmou a atriz Kelzy Ecard. "Que delícia, amiga linda! Saudades", declarou a intéprete Cristiana Oliveira. Vanessa Giácomo acrescentou três emojis de corações vermelhos. "Nada melhor do que livro e vitamina D. Aproveita, você merece", disse um fã. "Rainha maravilhosa", destacou uma segunda internauta.





Longe da TV e sem vínculo com a Globo

Eternizada na teledramaturgia nacional, Gloria Pires está afastada da TV aberta desde janeiro deste ano, quando chegou ao fim "Terra e Paixão", novela em que deu vida à vilã Irene La Selva. A atriz encerrou o contrato de exclusividade com a Rede Globo e agora passa a assinar por obra certa. Após a última novela, ela rebateu os boatos de que seria a nova Odete Roitman do remake de "Vale Tudo".