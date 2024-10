Reprodução: Instagram Maria Padilha e Glória Pires

Maria Padilha revelou no "Sem Censura", programa apresentado por Cissa Guimarães, que Glória Pires não tem WhatsApp . Na edição da última terça-feira (22), a artista contou que deseja deletar a rede social e citou a amiga, adepta de outra forma de comunicação.

"[...] Glorinha Pires. Você sabe que ela não tem WhatsApp. Eu só falo com ela por SMS", afirmou. A apresentadora da atração corroborou com a afirmação da atriz e disse: "Eu falo com ela também, por SMS".

A veterana, então, opinou sobre a escolha de Pires: "Ela conquistou a paz e a liberdade com isso", acrescentou. Maria Padilha tem 64 anos e entre as novelas que atuou estão "Anjo Mau" e "Mulheres Apaixonadas".

Em 2024, a atriz interpretou a personagem Silvana Rebouças em "Justiça 2", série de Manuela Dias. Além disso, também faz parte do elenco da minissérie "O Som e a Sílaba", do streaming Disney+.

Assista:





