Gloria Pires, de 61 anos, usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (4) para c elebrar mais um ano de vida do filho caçula, o jovem Bento, que completa 20 anos de idade. Por meio de um texto publicado no Instagram, ela se declarou ao herdeiro.





"Hoje Bento faz 20! Como passou rápido… A sua gestação foi cheia de desafios, mas a ideia de ter você nos meus braços me apoiou e aumentou a minha fé no futuro. Que essa força te acompanhe em todos os dias da sua vida, filho! Te amo muito, meu Bê", escreveu a veterana na legenda da publicação.





Além do texto, Gloria resolveu homenagear o filho com cliques que fizeram ao decorrer das duas décadas em que conviveram juntos. Fotos da infância e juventude marcaram o álbum de registros, que reuniu ainda vários elogios dos fãs que a acompanham na web; confira:

Bento é o filho caçula da atriz Gloria Pires Reprodução Instagram - 4.10.2024 Gloria Pires resgata foto antiga com o filho, Bento Reprodução Instagram - 4.10.2024 Gloria Pires dá selinho no filho, Bento Reprodução Instagram - 4.10.2024 Gloria Pires brinca com o filho, Bento Reprodução Instagram - 4.10.2024 Filho de Gloria Pires, Bento completou 20 anos Reprodução Instagram - 4.10.2024 Gloria Pires homenageou Breno nesta sexta-feira (4), no aniversário dele Reprodução Instagram - 4.10.2024 Gloria Pires com o filho, Bento Reprodução Instagram - 4.10.2024





Fãs repercutem

Nos comentários da publicação, a base de fãs da atriz, que encerrou o contrato de exclusividade com a Rede Globo, elogiou mãe e filho. "Os parabéns são para os dois", brincou um. "Lindos", elogiou outra. "Que amor lindo de mãe e filho. Felicidades, Bento", desejou uma terceira. "Parabéns", acrescentou uma quarta. "Amo esses dois", declarou ainda um quinto internauta.

