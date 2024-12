Reprodução Instagram - 18.12.2024 Deborah Secco

Deborah Secco, de 45 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (17) para compartilhar cliques ousados. A atriz apostou em um biquíni branco que antecipava as comemorações de fim de ano, com destaque para o réveillon. As fotos viralizaram entre a base de fãs da famosa.







"Perfeito para o fim de ano não é? Esse modelo que vocês tanto amam com o biquíni cortininha e saída de praia calça/macacão é mesmo um sucesso! Estou muito feliz", escreveu ela na legenda da postagem. Nos comentários, os fãs rasgaram elogios para a atriz.





"Seus biquínis são pura elegância", destacou uma usuária do Instagram. "Lindíssima", continuou uma segunda. "Eu amo biquíni branco, ele destaca demais", opinou uma terceira. "É perfeita e maravilhosa que fala, não é?", acrescentou uma quarta seguidora. "Em um primeiro momento, achei que fosse a Demi Moore", comparou ainda uma quinta internauta.

Confira as fotos:

Demissão e mudança de carreira

Conhecida pela atuação como vilã e mocinha em novelas da Rede Globo, Deborah Secco foi demitida do canal e agora passa a assinar contrato por obra certa, sem vínculo de exclusividade. Desde então, a artista se dedicou a uma empresa de biquínis e agora estreará como apresentadora de reality show. Deborah esta à frente de "Terceira Metade", que será disponibilizado no Globoplay em 2025.