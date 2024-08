Reprodução: Instagram Glória Pires e Orlando Morais

A atriz Glória Pires comemorou o aniversário de 61 anos nesta sexta-feira (23) e ganhou uma declaração de Orlando Morais, marido da artista . Em homenagem à amada, ele escreveu uma mensagem emocionante.



"Como escrever sobre alguém que além de tanta admiração, tanto orgulho, mora e ocupa seu coração por inteiro. Como não amar um ser humano que não mata nem uma formiga, que luta pela água, e beija o ar com tamanho agradecimento", iniciou Morais. Escolhemos nos escolher nessa vida, brincamos de seguir juntos tropeçando e gargalhando, olhamos um para o outro e está tudo dito, nos prometemos outras vidas que ainda virão", afirmou.

"Ninguém nunca vai nos entender, nem nós mesmos. É uma mágica sem truques, dois cometas brincando no céu, duas vidas em uma só. Cleo, Anttônia, Ana, Bento… O que mais eu posso te dizer….Te amo, feliz aniversário!", desejou ele.

Glória Pires e Orlando Morais Reprodução: Instagram

A atriz, então, se emocionou com o texto do marido e o respondeu nos comentários. "Ah, meu amor. Gratidão demais por esse encontro e tudo o que geramos com essa potência. 'Reflexo e refletor'. Te amo", declarou a artista.

