Destaque da novela "Todas as Flores" (2023), a atriz Kelzy Ecard, de 58 anos, usou as redes sociais na última sexta-feira (31) para celebrar o fim do tratamento dela contra um câncer de mama, diagnosticado em dezembro de 2022. A artista ganhou o apoio de famosos da classe artística.





"De lá para cá foram quatro sessões de quimio vermelha, 12 sessões de quimio branca, uma cirurgia, 15 sessões de radioterapia, quatro sessões de imuno+quimio e 18 sessões de imunoterapia. Tem muita história antes, durante e depois do meu diagnóstico. Aos poucos vou dividindo com vocês", iniciou ela.







"Por enquanto, só quero agradecer! Estar viva, estar 'curada', estar me sentindo incrível", acrescentou a artista, que ainda agradeceu o apoio que recebeu dos familiares, amigos e médicos que a acompanharam durante o tratamento contra o câncer.





"À minha família, meus amigos, à ciência! Aos poucos vou agradecendo um a um!! Quero dedicar esse momento ao meu filho amado, Pedro, e ao meu irmão amado, Ralfe, que me acompanhou e encorajou em cada passo até partir, menos de um mês depois da minha cirurgia", continuou.





Após o relato da atriz, que deu vida à Nice em "Todas as Flores", vários colegas da classe artística enviaram mensagens de apoio a ela. "Kelzy divina, que alegria saber que estás bem", afirmou Grace Gianoukas, no ar em "Família É Tudo!" . "Viva você", escreveu Gabriel Godoy, que dá vida à Chicão na novela das sete.





"Querida, não sabia desta sua jornada e comemoro, vibro e celebro sua vida, saúde e cura! Viva você, sua linda", acrescentou Malu Galli, que recentemente fez uma participação especial no remake de "Renascer". "Viva você! Muito amada e muitas alegrias por vir. Amo você, Kelzy", declarou Giullia Buscacio, que interpreta Sanda na atual novela das nove da Globo.

