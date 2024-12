Reprodução Globo/ Instagram Malu Galli e Marcello Novaes serão pais de de Giulie Oliveira em “Garota do Momento”

Giulie Oliveira , filha do cantor Buchecha, estreará como atriz na Globo em "Garota do Momento", narrativa das seis que se passa na década de 1950. A jovem fará uma participação especial ao lado de Malu Galli e Marcello Novaes, que reencarnam personagens de outro folhetim.







Giulie será Verinha, menina que foi adotada por Eugênio e Violeta, interpretados, respectivamente, por Novaes e Galli. O casal que caiu nas graças do público surgiu pela primeira vez em "Além da Ilusão", novela de Alessandra Poggi, a mesma autora do atual folhetim exibido na líder em audiência. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do portal "Leo Dias".





Segundo a jornalista, a participação do trio deve durar cerca de cinco capítulos. Isso porque Malu e Marcello estão com a agenda reservada para outros papéis na Globo. Galli será Celina no remake de "Vale Tudo", enquanto Novaes está cotado para um dos galãs principais de "Dona de Mim", próxima novela das sete da Globo.





"Garota do Momento" fica no ar até junho de 2025. Ambientada na década de 1950, a narrativa aposta em temas como o machismo da época, racismo estrutural e homofobia. Duda Santos e Pedro Novaes protagonizam a história como o casal de mocinhos Beatriz e Beto. O elenco conta ainda com Lilia Cabral, Carol Castro, Debora Ozório, Maisa, Klara Castanho, Tatiana Tiburcio, IFabio Assunção, Icaro Silva e Eduardo Sterblitch.