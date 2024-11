Reproduçao TV Globo "Garota do Momento": Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes)

"Garota do Momento" caiu nas graças do público. Recém-lançado pela Globo na faixa das seis, o folhetim romântico traz Duda Santos como a protagonista Beatriz, jovem batalhadora criada pela avó, Carmem (Solange Couto), após um sumiço misterioso da mãe, Clarice (Carol Castro).







A novela mistura medalhões consolidados na teledramaturgia nacional com novas promessas do audiovisual. Entre os veteranos, Lilia Cabral como a cruel Maristela, Fabio Assunção na pele do dúbio Juliano, e Tatiana Tiburcio como a doce Vera são alguns dos destaques.







Já no time juvenil, temos Maisa como a vilãzinha Bia, que marca a estreia da artista na Globo, além de Debora Ozório como a meiga Celeste, Klara Castanho na interpretação de Eugênia, Caio Manhente como o estudioso e bondoso Edu e Pedro Noaves, que assume o galã da trama, o jornalista Beto.





Anos 50 e temas discutidos

Ambientada na década de 1950, a trama versa sobre o machismo da época, além de expor a luta do movimento preto contra o racismo estrutural da sociedade. A homofobia também será um dos temas destacados nos próximos capítulos da narrativa.





Acontece que Guto, defendido por Pedro Goifman, terminará o romance com Eugênia e se descobrirá gay. Filho do preconceituoso Nelson (Felipe Abib), o personagem sofrerá com o julgamento do pai e será acolhido por Silvero Pereira , que entrará na trama no papel de Érico, que fará shows como a drag Verônica Queen no folhetim.





Audiência

Escrita por Alessandra Poggi e dirigido por Natalia Grimberg, a obra tem 19,2 pontos em São Paulo, o que representa o maior índice da faixa desde “Mar do Sertão”, que tinha 20 no mesmo período. No Rio de Janeiro, a novela tem média de 23,4. Os números podem ser considerados como um sucesso, principalmente com outras obras, a exemplo de "Elas por Elas", que teve 15,3 pontos de média, segundo o Kantar Ibope.





Veja quem é quem no elenco:

Maisa, Debora Ozório e Klara Castanho como Bia, Celeste e Eugênia em "Garota do Momento" Reproduçao TV Globo "Garota do Momento": Lilia Cabral como Maristela Reproduçao TV Globo "Garota do Momento": Tatiana Tiburcio como Vera Reproduçao TV Globo "Garota do Momento": Leticia Colin como Zélia Reproduçao TV Globo "Garota do Momento": Fabio Assunção como Juliano Reproduçao TV Globo Carol Castro como Clarice em "Garota do Momento": Reproduçao TV Globo "Garota do Momento": Beatriz (Duda Santos) e Beto (Pedro Novaes) Reproduçao TV Globo