Buchecha se formou em Marketing Digital

O cantor Buchecha comemorou, na última quinta-feira (08) sua primeira graduação aos 49 anos. O artista se formou em Marketing Digital e emocionou os seguidores ao relembrar sua trajetória até a conquista do diploma.



"Hoje mais uma vez ,venho agradecer a Deus por mais uma conquista na minha vida", iniciou ele. "Lembro que dos 14 para os 15 anos havia parado de estudar para trabalhar e ajudar em casa, pois minha mãe trabalhava sozinha em duas casas de famílias pra sustentar eu e meus irmãos", relatou.

Buchecha se formou em Marketing Digital

"Porém, voltar a estudar sempre foi um desejo latente em meu coração. 2 anos antes da pandemia, dei reinício aos estudos e em seguida ingressei na faculdade para cursar a disciplina que eu desejava e assim segui até ao fim, cumpri a missão, me formei!", acrescentou ele.

"Minha mãezinha querida tem mais um filho formado pra honra e glória de Deus. Obrigado a todos que sempre torceram por mim, minha família, amigos e fãs, o pretinho hoje aqui tá 'só love, só love'", encerrou o cantor ao referênciar "Só Love", musica do artista com Claudinho.

Nos comentários da publicação, amigos e seguidores de Buchecha vibraram a conquista do musicista. "Que demais! Fiz exatamente como você, me formei depois… era um sonho! Parabéns gigante!", escreveu a cantora Lexa.

"Parabéns, meu mano, você é diferenciado", elogiou Dennis DJ. "O nosso melhor investimento é o conhecimento. Deus abençoe", avaliou uma internauta. "Parabéns por essa conquista! Nunca é tarde para voltar a estudar", acrescentou uma segunda. "Parabéns! Muita luz em sua vida", desejou uma terceira.

