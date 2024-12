Reprodução: Instagram Giovanna Ewbank

Giovanna Ewbank revelou o motivo por trás da decisão de deixar a Globo em 2017. Em uma entrevista ao canal de Fernanda Gentil, a apresentadora explicou que não se sentia bem recebida pela direção da emissora e contou que teve diversos projetos rejeitados.

"Eu não tinha mais espaço na Globo, apresentava alguns projetos, ideias e eu sentia que nunca era bem recebida ou não tinha muito espaço ali, e já estava há 10 anos na Globo", disse Giovanna, apontando que a situação a levou a buscar novas oportunidades fora da televisão aberta.

Sem espaço na emissora, Giovanna decidiu se dedicar ao YouTube. A mudança lhe trouxe novas oportunidades e a consolidou como apresentadora. "Pensei: 'se eu não fizer algo agora, por mim, pelas coisas em que eu acredito e sobre as quais quero falar, não vai ser aqui [na Globo] que vai acontecer'. Então me joguei de cabeça em coisas que eu acreditava e tinha vontade [de fazer na TV], mas as portas só fechavam quando eu chegava com essas coisas ideias", contou.

A atriz também destacou que o YouTube se tornou um caminho importante para que ela fosse vista além da imagem de esposa do ator Bruno Gagliasso. "Funcionou muito, porque o canal [no YouTube] abriu um espaço para que as pessoas me conhecessem como Giovanna, porque me viam muito como a esposa do Bruno. Consegui separar essa imagem, ele continuou na TV, eu fui para a internet, a gente teve públicos diferentes, e eu fui reconhecida como uma profissional", destacou.

Giovanna ainda citou o programa "Na Cama", um dos primeiros sucessos do canal dela, como um exemplo de projeto que ela tentou levar para a Globo, mas que foi rejeitado pela emissora. "Esse era um programa que eu apresentei, queria fazer dentro da Globo, só que não acreditaram, e eu falei: 'de repente não é o formato da televisão'. Aí fiz no YouTube", completou.