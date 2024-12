Reprodução Globo Clara Moneke como Kate em "Vai na Fé"

Vista recentemente como Caridade em "No Rancho Fundo", Clara Moneke voltará à faixa das sete, horário em que se consagrou na Globo ao interpretar Kate em "Vai na Fé", novela das sete escrita por Rosane Svartman. Atriz e autora repetem parceria no próximo folhetim.





Intitulada provisoriamente como "Dona de Mim", a trama contará a história de Leona, uma babá que esconde traumas do passado, mas que tenta levar a vida com leveza e humor mesmo em meio às dificuldades. A personagem será a grande protagonista da história e ficou a cargo de Moneke, que até então só tinha feito coadjuvantes no gênero.





"Ainda está tudo muito embrionário. Tenho mais estudado, porque ainda não recebi o texto. Mas serei eu, estarei na próxima novela das sete. Estou preparada, pronta para isso. Quis muito, eu sei que mereci isso", declarou ela em entrevista à coluna "Outro Canal", do "F5".





Quando estreia?

Substituta de "Volta Por Cima", atual folhetim das sete da Globo, "Dona de Mim" deve estrear em abril de 2025. A escrita dos capítulos, contudo, deve ser iniciada ainda no fim deste ano. O diretor responsável pelo folhetim será Allan Fiterman, com quem Clara trabalhou em "No Rancho Fundo".