Reprodução Instagram/TV Globo Globo revela parte do elenco de 'Vale Tudo'

Considerada como uma das melhores novelas da teledramaturgia brasileira, "Vale Tudo" ficou enraizada no imaginário coletivo popular desde a primeira exibição em 1988. A produção de um remake para março de 2025, escrito por Manuela Dias, coleciona críticas de espectadores que admiram a versão original do folhetim.







O 'apego' com os atores que encarnaram os emblemáticos personagens na década de 80 é a situação mais recorrente entre o público, não à toa os novos artistas escalados para os papéis foram rechaçados nas redes sociais. Intérprete da vilã Maria de Fátima, Bella Campos é o caso mais expressivo.





A atriz, que roubou a cena como Muda em "Pantanal" e teve uma participação regada a críticas em "Vai na Fé", constantemente é alvo de comentários negativos pela escalação no remake, principalmente pelo papel de destaque que alçou Gloria Pires ao estrelato.





Mas não para por aí. Humberto Carrão, Renato Góes, Alexandre Nero, Debora Bloch, Ramille e Edvana Carvalho também sofreram com represálias. Isso porque estavam recentemente em outros folhetins, como "Renascer", "Família É Tudo" e "No Rancho Fundo". Quando o artista emenda uma novela na outra, corre-se o risco de o espectador confundir as tramas e do próprio intérprete não conseguir se desvencilhar do antigo personagem.





Especialista destaca risco em escalação e trama

Em entrevista à Coluna Gente, do veículo "VEJA", a pesquisadora Ana Paula Gonçalves, especialista em "Vale Tudo" opina sobre o risco do remake com duas personagens principais Maria de Fátima e Odete Roitman, interpretada no original por Beatriz Segall e defendida agora por Debora Bloch.





"Odete (Roitman), sendo a grande vilã que é, se for verossímil, será racista (no remake). E a escolha da Bella Campos foi arriscada (no papel de Maria de Fátima). Porque a Glória Pires é uma atriz branca e condizia com o perfil que a Odete aceitaria para a família. Então como será a entrada de Bella? Não sei como vai ser", opinou.

Confira galeria com alguns intérpretes

Debora Bloch reencarna a cruel vilã Odete Roitman, imortalizada por Beatriz Segall Reprodução Instagram/ TV Globo Bella Campos assume Maria de Fátima, defendida por Gloria Pires em 1988 Reprodução Instagram/ TV Globo O bobo Afonso Roitman se despede de Cássio Gabus Mendes e será assumido por Humberto Carrão Reprodução Instagram/ TV Globo A doce Celina (Nathalia Timberg) fica a cargo de Malu Galli no remake Reprodução Instagram/ TV Globo Após brilhar em 'Renascer', Belize Pombal volta à Globo como Consuelo (Rosane Gofman) em 'Vale Tudo' Reprodução Instagram/ TV Globo Cauã Reymond é escalado para Cesar Ribeiro, papel que foi de Carlos Alberto Riccelli Reprodução Instagram/ TV Globo Ambicioso, Ivan foi interpretado por Antônio Fagundes, que passa o bastão a Renato Góes Reprodução Instagram/ TV Globo A engraçada Aldeíde (Lilia Cabral) é revisitada por Karine Teles Reprodução Instagram/ TV Globo