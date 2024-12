Reprodução Instagram - 11.12.2024 Maraisa malhando durante a madrugada

Maraisa, de 36 anos, surpreendeu o público nesta quarta-feira (11). O motivo? Ter surgido no Instagram malhando de madrugada. A sertaneja fez uma live na plataforma de interação social e deixou os fãs que a acompanham chocados pela dedicação em treinar em um horário tão incomum para a prática da musculação.





"Treinar à meia-noite é para poucos", declarou um dos espectadores que assistia ao vídeo ao vivo feito pela artista, que recentemente se envolveu em uma polêmica protagonizada pelo apresentador Ratinho, contratado do SBT, e pela também cantora Simone Mendes.





Relembre polêmica

Um vídeo de Ratinho criticando Simone viralizou nas redes sociais. Na ocasião, o comunicador falava mal da irmã de Simaria e insinuava que ela não dava atenção aos fãs. As declarações repercutiram e Maraisa foi envolvida na polêmica após curtir o vídeo em que Ratinho repreendia Simone.





Após a repercussão do caso, a dupla de Maiara veio a público enfatizar que curtiu o vídeo sem intenção e frisou que não tinha nenhum desentendimento com Simone, que engatou carreira solo. "Qual a dificuldade de entender que curti sem querer? A Simone é uma pessoa muito especial, acabamos de fazer um projeto lindo com outras mulheres. Parem de colocar problema onde não existe", rebateu.