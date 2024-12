Reprodução: Instagram Maiara, Marília Mendonça e Marisa

Maiara e Maraisa participaram do Caldeirão com Mion e desabafaram sobre a saudade que sentem de Marília Mendonça . No último sábado (07), o apresentador entrevistou a dupla sertaneja e abordou diversos assuntos, como a trajetória delas e a relação próxima que as irmãs tinham com o ícone do sertanejo.

"Não tem como a gente falar da carreira de vocês e não falar da Marília", disse Marcos Mion. Maraisa, então, teceu algumas palavras em relação à falta que sente da amiga: "Esse vai ser sempre um buraco", iniciou ela ao relembrar da cantora, que morreu em 2021 após um acidente de avião.

"Não consigo falar em palavras, por mais que pudesse homenagear, postar várias fotos porque o sentimento de cada um, a dor perpétua, tem dias que vai ser menor, vai ser maior, tem dias que vamos lembrar e vamos sorrir. É o resto da vida assim", acrescentou ela ao lado da irmã, visivelmente emocionadas.

Com Marilia Mendonça, a dupla tinha o álbum Festa das Patroas 35%, lançado em 2021. No projeto, há as faixas Esqueça-me Se For Capaz e Presepada, duas das músicas interpretadas pelas artistas.

" data-mce-href=" "Veja o momento:



Emocionante demais esse vídeo da Maraisa falando sobre a Marília 🥹 pic.twitter.com/KwJPCAkkUf — Versinho (@VSertanejo) December 7, 2024