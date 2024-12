Reprodução Instagram - 9.12.2024 Ratinho, Maraisa e Simone Mendes

Maraisa, da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, viu seu nome ser envolvido em uma polêmica nas redes sociais. Internautas notaram que a cantora tinha curtido uma publicação na qual o apresentador Ratinho, do SBT, falava mal da cantora e compositora Simone Mendes.







Após a repercussão do caso, Maraisa resolveu se pronunciar sobre o ocorrido. Segundo a artista, a curtida que ela deu na postagem em que o apresentador criticava a irmã de Simaria não foi proposital. Ela ainda enfatizou que não tinha nenhum desentendimento com a colega de profissão.





"Qual a dificuldade de entender que curti sem querer? A Simone é uma pessoa muito especial, acabamos de fazer um projeto lindo com outras mulheres. Parem de colocar problema onde não existe", pediu ela, por meio de um pronunciamento feito no X, antigo Twitter.







"Amigas"

O projeto ao qual Maraisa se refere é o "Amigas". O especial sertanejo da Globo conta com Ana Castela, Maiara, Maraisa, Simone Mendes e Lauana Prado, principais vozes no cenário feminejo. A atração musical tem estreia prevista para 18 de dezembro no canal.