Reprodução: Instagram Simaria

Simaria deu o que falar após publicar fotos com uma roupa luxuosa na última quinta-feira (10). Além do look, a cantora posou com duas bolsas da grife Louis Vuitton. Juntas, elas são avaliadas em R$ 25 mil.



"Um tbt", escreveu a musicista na legenda. Nos registros, a irmã de Simone aparece com um corset, uma calça e um casaco na cor creme. Fora isso, a musa também entregou um carão no registro dos cliques.

Simaria Reprodução: Instagram Simaria Reprodução: Instagram Simaria Reprodução: Instagram

Na seção de comentários, os seguidores enalteceram a artista. "Simplesmente linda", aclamou uma usuária. "O raio de sol apareceu", acrescentou um segundo. "Volte aos palcos, precisamos da sua alegria", desejou um terceiro.

"Aguardando o retorno da gata", complementou um quarto. "Isso não é uma mulher. É uma deusa", opinou um quinto. "Me ensina ser tão linda assim?", perguntou uma sexta. "A mulher é boazuda demais", disse um sétimo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso Canal no WhatsApp e da nossa Comunidade no Facebook .