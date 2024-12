Reprodução redes sociais Ricardo Rocha e Gugu Liberato

O imbróglio em relação a Ricardo Rocha e à suposta paternidade de Gugu Liberato (1959 - 2019) chegou ao fim. O empresário do ramo automotivo moveu uma ação na Justiça afirmando que era filho do apresentador. Os resultados dos exames de DNA revelaram o resultado: ele não é filho do comunicador.







A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal "Folha de S.Paulo", na última segunda-feira (9). "As amostras foram analisadas por duas equipes diferentes em prova e contraprova e confirmaram os resultados obtidos. Concluiu-se que Antonio Augusto Moraes Liberato não é o pai biológico de Ricardo Rocha", conta o laudo, obtido pela jornalista.





Segundo a TV Globo, a coleta ocorreu em novembro. Para o exame, a mãe do apresentador, assim como dois irmãos dele, tiveram os materiais genéticos analisados. Dois laboratórios fizeram o exame, com o intuito de verificar a coerência do resultado, que não apresentou nenhum vínculo biológico entre o empresário e os familiares de Gugu.





Quem é Ricardo Rocha?

Empresário do ramo automotivo, ele ganhou destaque midiático ao afirmar que era o primogênito de Gugu Liberato. Ricardo alegava que Gugu tinha conhecido a mãe dele em uma padaria e que ele ere resultado dessa antiga relação. Rocha moveu uma ação na Justiça para ter a paternidade reconhecida, mas ficou comprovado que ele não é herdeiro do comunicador.





Morte de Gugu

Com passagens pela SBT e Record, Gugu se tornou um dos maiores apresentadores do Brasil. Ele morreu em 21 de novembro de 2019, em Orlando, nos Estados Unidos, após um acidente doméstico. Na ocasião, ele sofreu uma queda e bateu a cabeça. No testamento, se identificava como estado civil solteiro; como herdeiros deixou os três filhos, João Augusto, Sofia e Marina, e mais seis parentes.