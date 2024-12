Reprodução Record TV - 11.12.2024 Sacha, Yuri, Flor, Luana e Guilherme em "A Fazenda 16"

A décima terceira roça de "A Fazenda 16", reality rural da Record TV, foi formada na última terça-feira (10), na edição comandada pela apresentadora Adriane Galisteu e dirigida por Rodrigo Carelli. Dessa vez, a peoa Flor Fernande z acabou parando na berlinda, assim como o peão Sacha Bali.





Outros peões também foram indicados, mas ainda podem se livrar. Isso porque podem participar da Prova do Fazendeiro, que ocorre nesta quarta-feira (11). É o caso de Yuri, Luana e Guilherme. Somente um dos três peões conseguirá escapar da roça, enquanto os outros dois se juntam a Flor e Sacha em uma roça quádrupla.





Sacha foi indicado pelo então fazendeiro da competição, o personal trainer Gilson de Oliveira. Já Yuri foi o mais votado pelos outros confinados; ele recebeu cinco votos. Flor foi puxada para o terceiro banquinho da roça pelo ex-bombeiro de Eliana. No Resta Um, Luana sobrou e se tornou a quarta roceira. Já Guilherme, que vetou Flor e Sacha da Prova do Fazendeiro, foi indicado por Sidney Sampaio, que tinha uma regalia especial do Poder da Chama.





Além dos peões que estão na berlinda, "A Fazenda 16" conta ainda com Albert Bressan, Gilson, Juninho Bill, Sidney Sampaio e Vanessa Carvalho. O reality tem término previsto para 19 de dezembro. O prêmio para o peão mais querido pelo público será no valor de R$ 2 milhões.