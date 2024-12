Reprodução: Instagram Maraisa, Ratinho e Simone Mendes

Maraisa aparentemente curtiu um post de Ratinho falando mal de Simone Mendes, diz o perfil Circo da Mídia. Na última sexta-feira (06), o apresentador detonou a irmã de Simaria e disse que ela não era "tão bacaninha com todo mundo" .



Após as falas viralizarem, ao que parece, a irmã de Maiara deu uma curtida na publicação que noticiava o desentendimento do comunicador com a performer. No entanto, de acordo com a página, depois disso, ela teria retirado o like.

Like de Maraisa em publicação sobre alfinetada de Ratinho em Simone Mendes Reprodução: Circo da Mídia

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre o caso. "Querem criar uma polêmica no meio sertanejo, nunca vi isso", afirmou uma usuária. "Eu saiu curtindo várias postagens, não quer dizer que eu concorde ou não", defendeu uma segunda.

A suposta polêmica vem de encontro com o especial Amigas , que será transmitido na TV Globo e terá a participação de Simone Mendes, Maiara e Maraisa, Ana Castela e Lauana Prado. No dia 18 de dezembro, depois de Mania de Você, a atração irá passar na emissora.