Senna se envolveu com Xuxa entre os anos de 1988 e 1990; com Galisteu, o piloto e a apresentadora ficaram juntos de 1993 a 1994, ano em que o automobilista morreu

Recentemente, Adriane Galisteu curtiu uma indireta para Xuxa em referência ao relacionamento da Rainha dos Baixinhos com Ayrton Senna . Meneghel namorou com o piloto entre 1988 e 1990 e a apresentadora de "A Fazenda 16" também se relacionou com o automobilista entre 1993 e 1994, ano da morte do ícone brasileiro.

A alfinetada se referia a quem foi a viúva de Senna. Quando morreu, ele estava com Gasliteu. No entanto, por não ser aceita pela família do atleta, a importância da artista na vida do ex foi diminuída.

"A grande verdade é que Xuxa ainda consegue empurrar essa história de Rainha dos Baixinhos, mas nunca será a viúva do Senna", dizia a publicação que foi curtida pela apresentadora do reality rural.

Post curtido por Adriane Galisteu Reprodução: Instagram

Nos comentários da publicação, os internautas se posicionaram ao lado de Adriane. "Uma história de Ayrton que não fala de Adriane é uma história incompleta e mentirosa", defendeu um usuário.

"A grande frustração de Xuxa é essa de não ser lembrada por ser a viúva de Senna", opinou um segundo. "[Xuxa] nunca será! Respeitem a história de Adriane, ele foi feliz ao lado dela!", acrescentou um terceiro.

Série que retrata a vida de Senna está disponível no streaming

Na última sexta-feira (29), Senna, minissérie baseada na trajetória do automobilista, estreou na Netflix. Com seis episódios, a obra protagonizada por Gabriel Leone aborda a vida profissional do piloto e seus relacionamentos amorosos.