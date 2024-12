Reprodução: TV Globo/Multishow Liniker garantiu quatro prêmios com o seu álbum Caju

A premiação anual do Multishow aconteceu na última terça-feira (03) e trouxe os maiores nomes da música em 2024 para uma noite que celebrou os mais variados gêneros musicais. Liniker , que recebeu 11 indicações nesta edição, foi a grande vencedora e levou quatro prêmios para casa .



Caju, álbum de estúdio lançado pela cantora em agosto, foi o trabalho que consagrou a performer com as estatuetas de Artista do Ano (maior categoria do evento), Álbum do Ano, Capa do Ano e MPB do Ano.

Em seu discurso, Liniker se emocionou: "Agradeço imensamente pela possibilidade de ser ouvida na realidade de um país que silencia e amordaça de forma transparente tantas pessoas, sentimentos e realidades, como a que molda a que eu sou e que sempre só pensou em sonhar", disse.

"Ser reconhecida como vencedora nessa categoria, com esse disco, aponta não só ao futuro, mas brinda o presente com o melhor que eu pude fazer para mim, no resgate de acreditar em quem eu sou e me permitir existir. Obrigada a todas as pessoas que escutam esse disco e se reconhecem nas faixas que eu escrevi com tanto sol no peito", acrescentou ela em comemoração.

ARTISTA DO ANO! Liniker faz discurso completamente emocionante no #PrêmioMultishow









Liniker se apresentando no Prêmio Multishow 2024 Reprodução: TV Globo/Multishow Liniker levou quatro prêmios para casa Reprodução: TV Globo/Multishow Liniker fez um discurso emocionante ao ganhar a categoria Artista do Ano Reprodução: TV Globo/Multishow Liniker visivelmente emocionada com o prêmio de Artista do Ano Reprodução: TV Globo/Multishow Liniker com seus quatro prêmios Reprodução: TV Globo/Multishow