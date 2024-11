Mayra Dugaich Minissérie ‘Senna’ ganha pôster oficial e data de lançamento

Senna , série baseada na história de vida do icônico piloto brasileiro, estreou nesta sexta-feira (29). A obra, que traz Gabriel Leone como Ayrton Senna, está disponível na Netflix. Abaixo, saiba quem é quem na trama.



Ayrton Senna (Gabriel Leone)

Divulgação / Netflix Gabriel Leone como Ayrton Senna

O ator interpreta o automobilista brasileiro. Em entrevita ao O Globo, ele falou a respeito do piloto: "Senna é um dos nossos grandes heróis, se não “o” grande herói. E não só em um lugar idealizado, mas um herói de verdade, também por fazer questão de deixar claro o quão brasileiro era e seu orgulho disso".

Lilian Vasconcellos (Alice Wegmann)

Reprodução: Instagram Alice Wegmann é Lilian Vasconcellos

A atriz do remake de Vale Tudo está na série da Netflix. Na obra, ela vive Lilian Vasconcellos, primeira mulher de Senna. Nas redes sociais, Wegmann publicou fotos de sua caracterização.

Adriane Galisteu (Julia Foti)

Reprodução: Instagram Julia Foti é Adriane Galisteu

Um dos amores da vida de Senna, Adriane Galisteu é interpretada por Julia Foti na produção televisiva. Os dois se conheceram em 1993 e ficaram juntos por um ano e meio, quando o atleta morreu.

Xuxa (Pâmela Tomé)

Divulgação: Netflix Pâmela Tomé é Xuxa

Na série, a Rainha dos Baixinhos é vivida por Pâmela Tomé. Xuxa e Ayrton Senna se relacionaram entre 1988 e 1990. "Tive que lidar com isso e foi bastante difícil. Eu não sabia ainda o que era perder alguém muito próximo de mim, e tão jovem, com tantos planos", disse ela a respeito do automobilista em seu documentário.

Milton da Silva (Marco Ricca) e Neide Senna (Susana Ribeiro)

Divulgação: Netflix Marco Ricca é Milton da Silva





Os atores Marco Ricca e Susana Ribeiro interpretam, respectivamente, Milton da Silva e Neide Senna, pais do piloto brasileiro. "Essa sou eu como Neide Senna, mais conhecida como 'Záza", afinal Beco (apelido de Senna) não se tornou uma lenda sozinho", escreveu a atriz ao falar sobre sua personagem.

Reprodução: Instagram Susana Ribeiro é Neide Senna

























Rubens Barrichello (João Maestri)

Reprodução: Instagram João Maestri é Rubens Barrichello

Na trama, João Maestri vive Rubens Barrichello, piloto brasileiro. Em suas redes sociais, o artista comemorou a participação em Senna : "Que honra poder fazer parte disso", disse ele em setembro deste ano.

Viviane Senna (Camila Márdila)

Reprodução: Instagram Camila Márdila é Viviane Senna

A atriz de Que Horas Ela Volta faz Viviane Senna, irmã do automobilista. Nas redes sociais, ela publicou uma foto caracterizada como a personagem: "Apresento a vocês: Viviane Senna", escreveu.

Nelson Piquet (Hugo Bonemer)

O tricampeão mundial de Fórmula 1 é vivido por Hugo Bohemer na série sobre o automobilista brasileiro. Nas redes sociais, o ator dividiu com os fãs a caracterização de Nelson Piquet.





Niki Lauda (Johannes Heinrichs)

Reprodução: Instagram Johannes Heinrichs é Niki Lauda

A interpretação do piloto austríaco fica a cargo de Johannes Heinrichs. Quando saíram fotos de seu personagem, o artista celebrou nas redes sociais: "Estou orgulhoso", escreveu ele.