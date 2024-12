Reprodução Record TV Guilherme Vieira em "A Fazenda 16"

A 11ª roça de "A Fazenda 16", reality rural da Record TV, foi formada na última terça-feira (3), durante a edição ao vivo comandada por Adriane Galisteu, apresentadora do programa. Dessa vez, Flora Cruz, Gilson de Oliveira, Guilherme Vieira e Sidney Sampaio foram indicados.





No entanto, o único confirmado é Gui. O ex-ator do SBT foi vetado da Prova do Fazendeiro, que ocorre nesta quarta-feira (4). Ou seja, um dos outros três participantes, Flora, Gilson ou Sidney, podem se livrar da berlinda caso conquiste o chapéu.

Entenda a formação

Fazendeiro da semana, o ex-bombeiro de Eliana, Yuri Bonotto resolveu cravar a indicação da vez em um dos adversários com quem mais travou embates ao decorrer do confinamento: o ator Sidney Sampaio, conhecido pela atuação em novelas da Globo e da própria Record TV.





"Ele tem um jogo cansativo, engessado e muito incoerente. Ele está há três meses só apontando uma pessoa, se resume ao Sacha. Eu acho que é muito incoerente da parte dele, ele repete em todas as dinâmicas. Sempre inventa história repetitiva", justificou.





"O Yuri me cobrou em relação a posicionamento. Eu aponto o Sacha porque foi a pessoa que mais jogou sujo, mais covarde, fez coisas que todo o Brasil já sabe. Eu jogo com as verdades dos fatos. Eu acho que esse jogo é individual, então eu tenho que falar de uma pessoa que está tendo um embate pessoal comigo e eu posso falar que essa pessoa é o Sacha", rebateu Sampaio.





Com sete votos da sede, Flora ocupou o segundo lugar entre os banquinhos dos roceiros. A participante decidiu puxar Guilherme para o terceiro lugar; o peão era um dos integrantes da baia. Por fim, Gilson ocupou a quarta vaga ao ser o mais votado em uma dinâmica do Poder de Fogo especial da semana. O ex-affair de Gracyanne Barbosa vetou Gui da Prova do Fazendeiro.