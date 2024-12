Reprodução/Instagram Ayrton Senna e Adriane Galisteu

Adriane Galisteu , de 51 anos, abriu o jogo sobre três sonhos que Ayrton Senna não conseguiu realizar. O piloto morreu no dia 1º de maio de 1994, em Ímola, no Grande Prêmio de San Marino da Fórmula 1, quando a barra de direção do veículo, uma Williams FW16, quebrou e o carro colidiu com a barreira da curva Tamburello.







Durante participação no podcast "Ticaracaticast", a apresentadora de "A Fazenda 16", que foi a última namorada de Ayrton, relembrou de metas que ele morreu sem conquistar. A primeira, de acordo com ela, era correr pela Ferrari. Viajar para a Disney era o segundo anseio, enquanto o terceiro era ser pai.







"O Ayrton morreu sem realizar três sonhos. Um, correr na Ferrari. Dois, conhecer a Disney. Três, ter um filho", revelou a loira. "Quando ele morreu, o primeiro dinheiro que eu ganhei com o livro, eu peguei minha mãe e fui com ela para a Disney", relembrou ela.





"Não me conformo que esse homem [Ayrton] não foi para lá [a Disney]. A morte dele me ensinou que a gente não pode deixar para amanhã os nossos sonhos", argumentou. "Se o sonho é realizável, por que você não vai fazer, meu Deus? O que pode ser mais importante do que realizar o seu sonho?", se questionou.

Assista o trecho da entrevista: