Reprodução Instagram/ Youtube - 4.12.2024 Veja as novas atrações confirmadas no "The Town 2025"

Mais quatro atrações foram confirmadas no "The Town", que volta ao Brasil em 2025, dois anos após a primeira edição, que ocorreu em 2023. Dessa vez, a nova leva de artistas se divide para apresentações que ocorrem no Skyline e também no The One.





Green Day é uma das adições do elenco. A banda, que esteve no Rock in Rio 2022, sobe ao palco Skyline no dia 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, de 2025. Os músicos do grupo ficarão responsáveis pelo encerramento da noite com um show repleto de hits. No mesmo dia, Sex Pitstols se apresenta, com uma configuração inédita. Já no palco The One, Pitty e Iggy Pop são os destaques também na mesma data.





Após vir ao Brasil para o "Rock in Rio" e fazer uma participação no "Estrela da Casa", reality da Rede Globo, Katy Perry voltará ao país no dia 12 de setembro. A cantora e compositora também está confirmada no "The Town" para relembrar hits como "Firework" e "Woman's World".





Quando as vendas começam?

Para os interessados em participar da segunda edição do festival, os ingressos começam a ser vendidos no dia 20 de fevereiro de 2025. No entanto, vale ressaltar que a line-up completa ainda não estará disponível. O "The Town" foi criado pela "Rock World", mesma empresa que criou o "Rock in Rio" e organiza o "Lollapalooza".