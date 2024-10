Reprodução/Globoplay Junno Andrade e Xuxa Meneghel

Xuxa Meneghel, de 61 anos, resolveu abrir o jogo sobre a intimidade do marido, Junno Andrade, com quem está casada há 12 anos. Durante participação no programa “Em Pé com Fernanda Gentil”, a mãe de Sasha definiu o companheiro como “tarado”.



O motivo? Segundo Xuxa, Junno mandou uma foto do próprio pênis para ela logo nas primeiras conversas que o casal teve. A eterna Rainha dos Baixinhos ainda detalhou como reagiu ao receber a foto íntima.



“Eu falei assim para ele: 'Como é o seu material de construção?'. Eu não queria escrever uma sacanagem, então eu falei uma coisa com um duplo sentido. Aí ele mandou uma foto [da genitália]", lembrou Xuxa. “Eu falei: 'uau! Quando a gente vai se ver?”, acrescentou, aos risos.



Xuxa ainda enfatizou que marido tem um comportamento “tarado” e falou da frequência sexual do casal. A apresentadora disse que não consegue ter tantas relações por conta da carreira. “Ele é tarado. Por ele, ele faria [sexo] muito mais, mas a minha profissão não deixa”, destacou.

