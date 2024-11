Reprodução: Instagram Eliezer e Viih Tube

Ravi, segundo filho de Viih Tube e Eliezer , nasceu na última segunda-feira (11) . A informação foi confirmada pela própria influenciadora em um Storie postado na manhã desta terça-feira (12). "Ravi nasceu. 11/11", escreveu ela.

Além da data, a ex-BBB deu mais detalhes sobre o recém-nascido: "19:49h. 3,760 kg e 49 cm", entregou. O influenciador também comemorou a chegada do filho e publicou a mesma mensagem que a jovem.

Anúncio do nascimento de Ravi Reprodução: Instagram

Eliezer e Viih Tube tiveram a primeira filha, Lua , em abril de 2023 . Um ano depois, a artista contou no "Mais Você" a respeito da segunda gravidez. "Chega em novembro. A gente está com 12 semanas", contou à Ana Maria Braga na época.

O casal de ex-BBBs começou a se relacionar em maio de 2022 e, no mesmo ano, em outubro, anunciaram a gestação da primogênita. Durante a gravidez, a jovem desabafou sobre diversos assuntos que englobam a maternidade, como a falta de autoestima e as mudanças do corpo .

Recentemente, a arista fez um tour pelo corpo antes da chegada de Ravi. Veja abaixo: