Reprodução Instagram - 12.11.2024 Karina Lucco e Lucas Lucco

Karina Lucco, de 49 anos, virou assunto nas redes sociais. O motivo? Ter compartilhado uma foto na qual surgia com o abdômen trincado. A mãe do cantor Lucas Lucco, de 33 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (11) para publicar o registro.





Na legenda da postagem, Karina ainda destacou a necessidade de cuidar do corpo, da mente e da alma. "Que shape! Nem sempre o que você enxerga por fora é o que está acontecendo por dentro! Há oito anos que resolvi mudar meus hábitos e com isso os resultados foram aparecendo, e claro me motivando muito a continuar e seguindo a risca", iniciou.

Karina Lucco Reprodução Instagram - 12.11.2024





A mãe do artista ainda destacou o foco para deixar o corpo magro. "Posso dizer sendo quase 100% em tudo para conseguir manter no patamar estético de um corpo mais seco e definido", argumentou ela, que também revelou ter se cobrado muito durante o processo.





"Me cobrava absurdamente, o medo vinha acompanhado também, as opiniões alheias e tudo mais… Porque estar aqui na rede social, sendo uma inspiração para muitas mulheres, é uma grande responsabilidade. Tinha que estar impecável para eu não perder essa credibilidade", defendeu.





"Só que algo mudou dentro de mim, quando passei a cuidar também mais intensamente da minha alma, da minha mente. Percebi então que, para eu ficar bem completamente, teria que equilibrar corpo, mente e alma! E que teria que inspirar as mulheres para isso também. Ninguém vive dentro do seu corpo para saber o que realmente está vivendo. Então, cuide do seu corpo, da sua alma e da sua mente! A sua melhor versão será quando esses três pilares estiverem equilibrados", concluiu.