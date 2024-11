Reprodução: Instagram Eliezer e Viih Tube antes do nascimento de Ravi





O mapa astral é uma representação do céu no momento exato do nascimento de uma pessoa, mostrando a posição dos planetas em diferentes signos e casas astrológicas e possibilitando traçar tendências sobre personalidade, talentos, desafios e inclinações emocionais. Com o recente nascimento de Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, muitos estão curiosos para saber o que os astros reservam para o pequeno.

Ravi , segundo filho de Viih Tube e Eliezer , nasceu na última segunda-feira (11). A informação foi confirmada pela própria influenciadora em um Storie postado na manhã desta terça-feira (12). "Ravi nasceu. 11/11", escreveu ela.

Além da data, a ex-BBB deu mais detalhes sobre o recém-nascido: "19:49h. 3,760 kg e 49 cm", entregou. O influenciador também comemorou a chegada do filho e publicou a mesma mensagem que a jovem.

Eliezer e Viih Tube tiveram a primeira filha, Lua , em abril de 2023 . Um ano depois, a artista contou no "Mais Você" a respeito da segunda gravidez. "Chega em novembro. A gente está com 12 semanas", contou à Ana Maria Braga na época.

O casal de ex-BBBs começou a se relacionar em maio de 2022 e, no mesmo ano, em outubro, anunciaram a gestação da primogênita. Durante a gravidez, a jovem desabafou sobre diversos assuntos que englobam a maternidade, como a falta de autoestima e as mudanças do corpo.

O pequeno Ravi nasceu pouco antes da Lua Cheia, que ocorrerá na próxima sexta-feira, 15 de novembro. Com o Sol em Escorpião, Ascendente em Gêmeos e Lua em Peixes, seu mapa astral aponta para uma personalidade marcada por grande sensibilidade e um forte senso de justiça, segundo os astros.

Sol em Escorpião com Ascendente em Gêmeos

Ravi, com o Sol em Escorpião e Ascendente em Gêmeos, possui uma combinação única de sensibilidade profunda e uma personalidade sociável e curiosa. Sua mente ágil e observadora permite que compreenda facilmente as pessoas e situações ao seu redor, quase como um pequeno detetive. Sua imaginação ativa favorece atividades que envolvem raciocínio e observação.

Para manter sua mente ocupada, é importante estimular exercícios que despertem seu interesse, evitando o excesso de pensamentos. No futuro, jogos de estratégia como xadrez e quebra-cabeças, além de histórias de mistério, serão perfeitos para nutrir sua curiosidade e talento natural para desvendar enigmas.

Lua em Peixes: sensibilidade e empatia

Com a Lua em Peixes, Ravi tem uma sensibilidade aguçada e uma empatia natural, sendo muito receptivo aos sentimentos dos outros. Ele é uma pessoa compreensiva e cheia de compaixão, especialmente quando vê alguém em dificuldade.

Sua percepção das sutilezas e detalhes do mundo ao seu redor alimenta uma imaginação rica, fazendo com que ele veja as coisas de uma maneira única. No entanto, essa sensibilidade também pode atraí-lo para situações emocionais intensas, o que exige cuidado para que ele aprenda a lidar com suas próprias emoções.

Atividades como assistir a filmes, ler histórias de fantasia ou criar suas próprias aventuras serão ótimas formas de Ravi expressar sua criatividade e se conectar com a magia do mundo.

Vênus em Capricórnio: cautela nos laços afetivos

Com Vênus em Capricórnio, Ravi busca estabilidade e segurança nos relacionamentos, preferindo vínculos construídos com confiança e ao longo do tempo. Sua natureza cautelosa o torna reservado em seus afetos, evitando se expor para não parecer vulnerável.

Embora possa parecer distante, ele expressa seu amor por meio de gestos práticos e duradouros, sempre valorizando a lealdade e a solidez. Para Ravi, o amor é uma semente que cresce lentamente e exige paciência, e, com o tempo, ele aprende a superar medos e a confiar mais em seus sentimentos.

Mercúrio em Sagitário: curiosidade pelo novo

Com Mercúrio em Sagitário, Ravi possui uma inteligência intuitiva, captando ideias rapidamente e fazendo conexões entre diferentes informações de maneira quase mágica. Sua curiosidade o impulsiona a aprender coisas novas, sempre em busca de um entendimento amplo e simbólico do mundo.

Seu raciocínio não é tão lógico, mas focado em ideias de grande significado, como justiça e filosofia. Essa busca pela verdade e honestidade o torna direto e espontâneo em suas palavras, o que pode ser encantador, mas também soar um pouco franco às vezes.

Essa natureza direta pode levar Ravi a emitir opiniões fortes ou fazer julgamentos rápidos. Com o tempo, ele aprenderá a equilibrar essa energia, usando sua curiosidade para explorar o mundo de forma positiva e inspiradora.

Marte em Leão: autoconfiança e justiça

Com Marte em Leão, o Mapa Astral de Ravi revela uma força de vontade impressionante e uma grande autoconfiança ao perseguir seus objetivos. Ele sabe o que quer e enfrenta desafios com coragem e energia, mesmo que essa confiança nem sempre seja interna, mas sim uma postura que adota para superar obstáculos.

Ravi tende a sentir uma necessidade de brilhar e mostrar suas habilidades nas atividades que realiza, mas pode ter dificuldades em lidar com fracassos, evitando reconhecê-los ou se frustrando quando as coisas não saem como deseja. Com um forte senso de dignidade e honra, ele valoriza a ética e a justiça em suas ações.

À medida que cresce, será fundamental que Ravi aprenda a aceitar suas limitações e reconheça que, como todos, ele pode pedir ajuda quando necessário. Isso ajudará a equilibrar sua intensa energia e a promover um crescimento mais saudável e consciente.