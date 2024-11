Reprodução/Instagram Viih Tube

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais nesta quarta-feira (6) para defender o marido e ex-BBB, Eliezer , após um comentário dele sobre sua gestação gerar críticas de profissionais de saúde. O influenciador compartilhou recentemente sua ansiedade com a aproximação do parto da esposa, mencionando a falta de dilatação de Viih, na reta final da gravidez.

No entanto, médicos apontaram que esse tipo de condição só costuma ocorrer durante o trabalho de parto.Em resposta, Viih explicou que Eliezer, embora bem preparado para a chegada de Ravi , nome escolhido para o segundo filho, não domina todos os detalhes sobre o processo gestacional.





"O Eli fala do jeito que entende, mas isso gerou muitos comentários de médicos e doulas. Estou completamente informada e tenho a melhor equipe médica que poderia ter", afirmou a influenciadora, destacando que o marido se envolveu em cursos e acompanhou os preparativos ao seu lado.

Viih ainda esclareceu que, com 37 semanas, é normal que não haja dilatação e tranquilizou outras gestantes que possam estar na mesma fase. “Não é esperado dilatação com 37 semanas. Para quem também não está, isso é normal. Inclusive, o exame de toque é opcional. Eu fiz porque quis e estou bem informada sobre o que esperar do processo”, disse.