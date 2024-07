Reprodução/Instagram Grávida, Viih Tube faz 'tour' e exibe mudanças no corpo

Nesta quinta-feira (18), Viih Tube fez o 'tour' pelo corpo durante a gravidez , desta vez do filho Ravi, e voltou a viralizar nas redes sociais.

Assim como na gestação de Lua, a influenciadora falou abertamente sobre as mudanças no corpo e chamou a atenção de outras mães.

"Seis meses de gestação e quero falar sobre o meu corpo com vocês! Diariamente estou sentindo mudanças no meu corpo e o mais engraçado é comparar as mudanças dessa gestação, com a gestação da Lua. Eu tenho tido muitas olheiras, algumas espinhas, meu cabelo não tem caído e está bem forte, mas se tem uma coisa que se manteve em ambas gestações foram as estrias", comentou ela.

A empresária comentou que não tomou os cuidados devidos. "Confesso que não me cuidei muito e elas permanecem aqui".

Viih Tube está grávida do segundo filho, fruto do relacionamento com Eliezer, e que se chamará Ravi. O casal já é pai de Lua, de um ano.

Viih Tube fez o 'tour' pelo corpo durante a gravidez Reprodução/Instagram Viih Tube está grávida do segundo filho, fruto do relacionamento com Eliezer, e que se chamará Ravi Reprodução/Instagram Assim como na gestação de Lua, a influenciadora falou abertamente sobre as mudanças no corpo Reprodução/Instagram A influenciadora está grávida do segundo filho com Eliezer Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp