Reprodução Instagram - 12.11.2024 Kelly Key e Suzanna

Da série: filhos que são a cara dos pais! Suzanna Freitas, a filha de Kelly Key, voltou a viralizar nas redes sociais por conta da semelhança "absurda", segundo internautas, com a própria mãe. Na última segunda-feira (11), elas apareceram juntas em uma foto.





Na ocasião, Suzanna surgia ao lado de Kelly Key na Angola. O pequeno Arthur, de sete anos, também estava no clique. Arthur é fruto da atual relação da artista com o empresário Mico Freitas. Já Suzanna é a primogênita da cantora, que engravidou durante o antigo relacionamento com o cantor Latino.





Nos comentários da postagem, internautas repercutiram a semelhança entre mãe e filha e ainda brincaram: "Quem é quem?". "A semelhança é absurda! Que maravilhosas", escreveu uma usuária do Instagram. "Eita, Jesus! Quem aí é a Kelly e quem é a Suzanna?", se confundiu outro.





Bronzeado na praia

Instagram/@suzannafreitas 10/11/2024 Suzanna Freitas renovou o bronzeado





No último domingo (10), a primogênita de Kelly Key usou as redes sociais para compartilhar registros de biquíni. No momento, ela estava em Mussulo, em Luanda, Angola. "Linda"; "Diva" e "Radiante" foram alguns dos elogios que Suzanna recebeu.