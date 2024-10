Reprodução: Instagram Eliezer

Eliezer passou por um momento tenso na última sexta-feira (11). Após a chuva que ocorreu na cidade de São Paulo, uma árvore caiu em cima da casa que o influenciador mora com Viih Tube.



"Caiu uma árvore em cima da nossa casa. Mas estamos todos bem. Graças a Deus", escreveu ele na legenda do stories. "Destruiu tudo. Nossa [...] Vou mostrar pra vocês o estado da rua", gravou ele em um outro momento.

"Eu vim aqui no vizinho para ver se a mulher dele e as crianças estavam bem. As pessoas tirando [as árvores]. Olha a árvore que caiu. Isso aqui é na porta de casa", disse ele com a voz embargada.

Na última sexta-feira (11), a cidade de São Paulo foi atingida por uma chuva forte , que destruiu diversas áreas, como na região central e nas zonas sul e oeste da capital. No bairro Campo Limpo, uma pessoa chegou a morrer após a queda de uma árvore. Já no interior, em Bauru, três pessoas e um cão morreram devido a queda de um muro.

