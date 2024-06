Reprodução/Instagram O influenciador celebrou reaproximação da filha





O influenciador Eliezer celebrou a reaproximação da filha Lua, de um ano, após desafo de distânciamento entre pai e filha, pelo Instagram, nesta sexta-feira, (21).

Elizer tinha comentado que estava sentindo Lua muito mais apegada a mãe, Viih Tube, que está à espera do segundo filho, o que antes não tinha passado por isso. "Semana passada compartilhei um sentimento de 'afastamento' da Lua comigo, que estava aprendendo a lidar e o quanto estava triste com isso. O assunto tomou uma proporção maior do que eu imaginava e ao mesmo tempo que muitos que já passaram/passam por algo parecido se identificaram, muitos também debocharam dizendo era 'mimimi', 'biscoito', 'problema de rico'", relatou o influenciador.

O ex-BBB desabafou sobre a jornada de como é ser pai e relatou as grandes mudanças que vem enfrentando com uma "montanha russa", em vídeo publicado no Instagram em que aparece junto com Lua.

"Enfim, estou aqui pra dizer que estou feliz que a fase da Lua não querer saber de mim passou. Ela voltou a ser meu grude, graças a Deus", brincou Eliezer.