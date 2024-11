Reprodução: Instagram Neymar e Bruna Biancardi com Mavie

Neymar surpreendeu Mavie e presenteou a menina com joias , neste sábado (09). Acompanhado de Bruna Biancardi , o jogador entregou o mimo momentos antes da festa que comemorará o aniversário de 1 ano da bebê.

No vídeo publicado pela influenciadora, o ateta aparece com uma caixa. Nela, há um colar para a filha, Biancardi, então, vê o acessório e aclama: "Ai, que lindo. Vai ficar lindo. Perfeito", disse ela sobre o objeto que possui a letra "M" em homenagem à pequena.

Veja:

Além do colar, o jogador também deu outro presente à Mavie: "Tem até pulseira", mostrou a mãe da menina. Depois disso, Neymar chama a filha e a digital influencer afirma: "Papai deu um brinco novo para ela". O atacante do Al Hilal, então, completa: "Papai vai colocar nela! Olha a pulseira nova da Mavie".

Os preparativos para a grande festa de 1 ano da menina já começaram . No início desta tarde, Biancardi publicou uma foto das maquiagens que irá usar na comemoração. Além disso, pela manhã, o futebolista foi a uma sessão médica para cuidar da lesão que sofreu em um jogo recentemente.

Na última sexta-feira (08), os dois fizeram um pré-aniversário para a bebê . O evento contou com um show especial de Alexandre Pires. Mavie fez aniversário no dia 6 de outubro, mas sua celebração no Brasil acontecerá apenas hoje.