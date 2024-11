Reprodução: Instagram Andressa Urach e Jojo Todynho

Andressa Urach opinou a respeito dos últimos posicionamentos de Jojo Todynho . A cantora se assumiu de direita durante as eleições municipais de 2024 e deu o que falar após ter dito que apagaria um clipe em homenagem à comunidade LGBTQIAPN+ em meio as críticas recebeu.

“Eu gosto da Jojo, sempre defendi ela, até quando ela estava na Fazenda, fiz campanha para ela ganhar, mas eu não tô achando legal as declarações que ela tá dando e eu acho que ela tá sendo muito ingrata com o povo gay, que acolheu ela", iniciou ela.

No entanto, a influenciadora de conteúdo adulto afirmou que as opiniões conservadoras da artista podem ser relacionadas à questão religiosa "Mas eu também entendo ela, porque isso é coisa de igreja", teorizou. "Alguém tá fazendo lavagem cerebral na cabeça dela. Porque eu vivi isso. Às vezes, a gente é manipulado pela religiosidade", complementou.

Pedido à amiga

Durante o desabado, Urach direcionou a palavra à Todynho. "Jojo, gosto muito de você, mas não se deixe manipular por essas igrejas, porque todos nós somos filhos de Deus. Os gays são perfeitos, eles foram feitos por Deus. Então não ouça esses religiosos infelizes", pediu. Ela, então, recordou a época em que era preconceituosa.

“Eu, infelizmente, por manipulação religiosa, fui uma intolerante. Hoje, me arrependo muito", lamentou. "Eles entram na tua cabeça, fazendo você acreditar numa coisa, e você acha que tá agradando a Deus. Então você aperta o botão do f*da-se para o mundo, para o que as pessoas pensam, até para os seus fãs", explicou a musa do OnlyFans.

"Então virar as costas para os nossos fãs é virar as costas para o nosso passado, o qual a gente tem que ser grato”, concluiu.

Assista ao vídeo de Urach falando de Jojo: