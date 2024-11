Reprodução: Instagram Festa de aniversário de Mavie acontecerá neste sábado (09)

As comemorações da festa de 1 ano de Mavie , que ocorrerá neste sábado (09), já estão a todo vapor. Na última sexta-feira (08), Neymar utilizou um tênis com cristais avaliado em R$ 40 mil para celebrar o pré-aniversário .

O modelo escolhido pelo atleta brasileiro é da grife francesa Louis Vuitton . Com cristais Swarovski e direção criativa de Pharrel Williams, o calçado sai pelo valor de R$ 40,5 mil . Para aproveitar o momento especial com Bruna Biancardi e a filha, o jogador desembarcou no país.

Na pré-festa, o cantor Alexandre Pires se apresentou na cerimônia dedicada à pequena. Já neste sábado (09), Biancardi e o atacante do Al Hilal se preparam para uma grande e luxuoso aniversário.

Mavie completou 1 ano no dia 6 de outubro e ganhou uma festa enquanto estava na Arábia Saudita com os pais. Eles celebraram a data no resort "The Red Sea Project", local que possui diárias que passam do valor de R$ 13 mil.