Neymar Jr. fez uma rara aparição com a filha caçula, Helena , de quatro meses, fruto do breve romance com a modelo Amanda Kimberlly . O jogador publicou uma foto carinhosa segurando a bebê no colo, nos stories no Instagram, durante sua visita ao Brasil nesta sexta-feira (8).

A legenda da publicação foi simples, mas cheia de afeto: "03 do papai", referendo-se à terceira filha. Essa é a primeira vez que o atleta compartilha um registro com a filha mais nova desde o nascimento dela.





Mesmo tendo acompanhado o parto de Helena, Neymar logo viajou para a Arábia Saudita, onde joga pelo clube Al-Hilal, o que dificultou a proximidade com a pequena nos primeiros meses de vida.

Helena vive com a mãe em São Paulo e, apesar de já ter sido fotografada na maternidade, não havia aparecido publicamente com o pai até agora. O craque do futebol está no Brasil para celebrar o primeiro aniversário de Mavie , a segunda filha, mas a primeira com a influencer Bruna Biancardi .

A festa de 1 ano de Mavie será realizada neste sábado (9), em uma mansão de luxo em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Além de Mavie e Helena, Neymar também é pai de Davi Lucca , de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Carol Dantas .

