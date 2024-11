Reprodução: Instagram Tony Todd

Tony Todd , conhecido pelo seu papel em " Candyman " e " Premonição ", morreu aos 69 anos, no dia 6 de novembro . A morte foi confirmada por um representante do ator norte-americano ao Deadline na última sexta (08). Segundo a assessoria, ele morreu na casa que morava em Los Angeles.

A carreira do estadunidense iniciou com a obra "Platoon", quando tinha 32 anos. Na década de 1990, o astro participou de filmes como "O Corvo", de Alex Proyas, e "Candyman", longa-metragem de terror, no qual interpreta o personagem-título e vilão da franquia.

Nos anos 2000, Todd se aventurou de vez no gênero e estrelou a franquia de horror "Premonição" como Wiliiam Bludworth. Na televisão, ele participou do elenco das obras "Star Trek: Deep Space Nine" e "Star Trek: Voyager", do universo de Jornada das Estrelas.

Ao longo de 40 anos no audiovisual, o ator também fez aparições especiais em outras séries como "The X-Files", "NYPD Blue", "Beverly Hills 90210" e "MacGyver". No mundo dos games, o artista dublou alguns jogos, a exemplo de "Call of Duty" e "Dota 2".