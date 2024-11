Reprodução: Instagram Isabelle Nogueira e Matteus Amaral

O amor está no ar para Isabelle Nogueira e Matteus Amaral . O ex-participantes do BBB 24 irão se casar: na manhã deste sábado (09), o influenciador pediu a artista em noivado , durante uma viagem à Paris. "Mil vezes sim", escreveu ela na legenda do anúncio.



"Infinitas vezes sim. Que sonho! Não acredito", acrescentou ela nos stories do Instagram. "Noivinha de um príncipe!", disse a ex-reality em outro momento. Após a surpresa realizada pelo namorado, ela admitiu: "Foi tão surpresa que eu não tava preparada. Uma unha minha quebrou", contou ela em bom tom.

"Não foi nada planejado. O pedido de noivado em frente a um castelo para uma princesa", complementou Matteus. Sobre o momento emocionante realizado por Alegrete, a cunhã-poranga do Boi Garantido detalhou: "Estou muito feliz e grata. Fiquei muito surpresa, não esperava mesmo. E olha que, pra mim, fazer uma surpresa é muito difícil, porque percebo as coisas muito rápido. Matteus pensou e planejou tudo sozinho, eu realmente não estava preparada", explicou à Quem.

Ela, então, explicou que o fotógrafo César Mello e o ex-BBB já haviam combinado a respeito do noivado. "No momento em que ele me pediu em casamento, eu estava de costas, pois um fotógrafo, um brasileiro que trabalha aqui em Paris, estava acompanhando a gente", começou. "Ele pediu para eu ficar de costas, olhando para o castelo, para fazer uma foto admirando a vista. Então ele disse: ‘Pode virar’, para fazer a foto virando para ele. Quando eu virei, o Matheus estava lá", completou Nogueira.

Veja o momento: