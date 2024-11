Reprodução Neymar e Bruna Biancardi no batizado de Mavie

O jogador Neymar Jr. está no Brasil para a comemoração do aniversário de um ano da sua filha Mavie . Essa é a segunda comemoração do aniversário da pequena. A primeira aconteceu no dia 6 de outubro, em um resort de luxo na Arábia Saudita. A nova festa acontece no próximo sábado (9), na mansão de Neymar em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.



O jornalista Leo Dias teve acesso à lista de atrações da festa, que conta com a participação de grandes cantores. Segundo a coluna, a festa de Mavie terá a presença de Mari Fernandes, Mumuzinho e Rogerinho.



A divisão do palco será a seguinte:

Mari Fernandes sobe ao palco às 15h

Mumuzinho às 19h30;

e Rogerinho às 22h30.

Segundo o colunista, a festa deverá reunir os amigos e familiares do jogador e da sua namorada, a influenciadora digital Bruna Biancardi, mãe de Mavie. Os convidados, em sua grande maioria, serão as pessoas que não puderam estar presentes na primeira festa na Arábia Saudita, atual residência do jogador.