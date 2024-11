Reprodução: Instagram Bruna Biancardi e Neymar irão celebrar 1 ano de Mavie com festão neste sábado (09)

A grande festa que celebra o 1º ano de Mavie acontecerá neste sábado (09). Bruna Biancardi e Neymar já iniciaram os preparativos e estão se organizando para a comemoração luxuosa do aniversário da criança .

Nesta manhã, a influenciadora publicou uma foto de suas maquiagens: "Começando por aqui", alertou ela. A maquiadora artística, Giovanna Trugillo, é quem realizará toda a produção visual no rosto da artista.

O jogador de futebol também começou a se preparar. Ele postou uma foto durante uma sessão com um profissional e escreveu: "Recuperação". O atacante do Al Hilal sofreu uma lesão durante um jogo na última segunda-feira (04).

Na sexta-feira (08), os pais da menina realizaram um pré-aniversário com direito a show do cantor Alexandre Pires . Ainda no mesmo dia, Neymar usou um tênis avaliado em R$ 40 mil, da marca francesa Louis Vuitton .

Bruna Biancardi se arrumando para festa de Mavie Reprodução: Instagram Neymar em sessão médica após lesão Reprodução: Instagram Neymar e Mavie Reprodução: Instagram