Reprodução Instagram Juliano Floss se pronuncia após Marina Sena partir para cima de jovem

A tentativa de empurrão de Marina Sena contra outra mulher repercutiu nas redes sociais. O tiktoker Juliano Floss resolveu se pronunciar sobre a polêmica envolvendo a namorada e também desabafou sobre o antigo relacionamento com Vivi Wanderley.





"Honestamente, esse negócio de internet às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de ir embora. A minha vida mudou, mas tem meses que terminei meu antigo relacionamento e até hoje tenho que ficar lendo comentários falando que traí, um monte de mentira", iniciou, por meio do Instagram.





"A vida já tá em outro estágio, a vida já seguiu. Eu sou um adulto, eu tenho total consciência dos meus atos, total consciência das pessoas que escolho ficar e eu estou completamente apaixonado por Marina", acrescentou o ex-participante do "Dança dos Famosos 2024".





O dançarino e influenciador enfatizou que estava "apaixonado" por Marina Sena e afirmou que, mesmo após meses do término do antigo relacionamento, ainda precisa se pronunciar sobre a ex-namorada, a também cantora Vivi Wanderley.





"Sou completamente apaixonado, alucinado, ela me faz tão bem, ela cuida de mim, eu cuido dela, a gente se preserva, a gente se respeita, eu tô vivendo um relacionamento que eu nem sabia que poderia existir, que eu poderia viver, eu tô tão feliz. E ao invés de vocês comemorarem comigo, eu tenho que vir até hoje falar de algo que aconteceu em outra época da minha vida", completou.





Ataques

O influenciador também falou sobre os ataques que a atual companheira sofre. Isso porque Marina Sena tinha o mesmo ciclo de amizades que Vivi e, após assumir o relacionamento com Juliano, passou a ser apontada como pivô da separação do antigo relacionamento de Wanderley com Floss. "Só venho pedir respeito pela minha namorada, pedir respeito por mim. Falar no Twitter já era nojento. Falar pessoalmente, passou do limite", finalizou.

