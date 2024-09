Reprodução Record/Playplus Resumo 'A Fazenda 16' - 17.9.2024

“A Fazenda 16” mal estreou e os ânimos dos peões já estão aflorados! Na madrugada desta terça-feira (17), os confinados já começaram a bolar estratégias pensando na próxima roça, além de uma briga generalizada que viralizou nas redes sociais; confira o resumo!



Perseguida?

Larissa Tomásia não gostou dos comentários de alguns colegas de confinamento durante a primeira dinâmica do reality. A ex-BBB afirmou que estava sendo perseguida logo no primeiro dia de competição.



“Não acho que alguns participantes foram sinceros. Foi comodismo. Não quiseram se indispor com outras pessoas. Foi aquele efeito manada, veio todo mundo em cima de mim”, declarou a peoa.

Primeiro contato da Larissa com a Galisteu no programa. 💕 Lari expressou sua felicidade de estar vivendo uma nova experiência em reality e deu sua opinião sobre a primeira atividade dos peões: "efeito manada" 👀



[image or embed] — Larissa Tomásia 🍋 ( @larissatomasia.bsky.social ) September 16, 2024 at 11:42 PM





Bombeiro X Personal Trainer

Yuri Bonotto e Gilson de Oliveira garantiram o primeiro Fogo no Feno de “A Fazenda 16”. A discussão entre os confinados foi tão acalorada que a produção do programa precisou intervir.



“Tenho 34 anos, mas tenho minha vida. Não sou carreirista, que veio do nada na mídia”, declarou o ex-bombeiro de Eliana. “Quase rebaixou uma personagem famosa. Prometeu bagulho de curtidinha”, rebateu Gilson.



“Esse comportamento não é adequado e pode ocasionar punição e até expulsão”, avisou a produção do reality dirigido por Rodrigo Carelli.





Ex de Buda comenta briga

Reprodução Record/Playplus Yuri e Camila Moura em 'A Fazenda 16'





Após a treta entre Yuri e Gilson, Camila Moura decidiu aconselhar o ex-bombeiro de Eliana. A influenciadora teme que o personal trainer seja acolhido pelo público como “coitado”.



“Se o público pegar para coitado, aí f*deu. Acho que não é isso o que vai acontecer, mas a gente não sabe como vai passar tudo”, opinou ela.

Raquel Brito não tolerará falsidades!

Reprodução Record/Playplus Raquel Brito em 'A Fazenda 16'





A irmã de Davi Brito resolveu alertar os peões e afirmou que “não gosta de falsidades”. “Falsidade comigo não cola, não. É isso que me pega na convivência com as pessoas. Eu não gosto de ser falsa com as pessoas. Aqui não dá para pagar nada. É 24 horas!", enfatizou Raquel.



Estratégias?

O programa mal estreou e alguns participantes já estavam conversando sobre estratégias para a próxima roça. Sidney Sampaio, contudo, não quer ser comprometer logo na fase inicial.



“Para mim, está muito precoce. Nesse momento, não sinto necessidade de formar uma estratégia com coletivo. Tem muita dinâmica para rolar, quero ver o posicionamento das pessoas”, argumentou o ex-global.

Em conversa com alguns peões, Sidney deixou claro que acha precoce definir algo sobre jogo nesse momento. Ele não critica quem quer fazer, mas ele está avaliando ainda o cenário, quer ver quem vai subir do paiol tb. Ou seja, estratégico, né?!



[image or embed] — Sidney Sampaio 🦅 ( @sidneysampaio.bsky.social ) September 17, 2024 at 3:52 AM







Briga entre Suelen e Fernanda

As peoas protagonizaram um embate por conta da formação de um suposto grupo no confinamento. Os ânimos aflorararam e elas foram interrompidas por outros participantes.



“Por que você está se metendo?”, ironizou Fernanda. “Você tem que entender que, quando fala, vai ter resposta. Quem começou a falar foi você. Você que começou o babado, então termina. Abriu o circo, fecha”, rebateu.

Resumo da treta entre Fer Campos x Suelen Gervásio: A Fer Campos saiu falando que o Sasha estabeleceu um grupo, o outro grupo ouviu, começou a questionar, ela ficou com receio e a Suelen começou a lacrar. O caos foi implantado 🔥



[image or embed] — Garota do Blog🎗️ ( @garotadoblog.net ) September 17, 2024 at 5:54 AM





